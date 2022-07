De Jong inkludert i Barcelonas USA-turné

Troppen til turneen ble bekreftet via Barcelonas Twitter-konto lørdag.

Der er de Jong med til tross for at det tidligere har blitt meldt at Barcelona forsøker å overtale ham om en overgang til Manchester United.

Tidligere denne uken meldte The Athletic at Barcelona og United er enige om overgangssummen for 25-åringen, men ifølge rapportene er han selv ikke helt overbevist om en overgang.

Barcelona-toppene har forsøkt å overtale de Jong om å forlate klubben for å balansere lønningene. Barcelona jobber for å komme à jour med økonomien for å få høyere lønnstak.

I tillegg har det blitt rapportert om at de to klubbtoppene i Manchester United, Richard Arnold og John Murtough, har vært i Barcelona i forbindelse med en eventuell overgang.

De Jong er likevel med på flyet til USA, der også nysigneringene Franck Kessie, Andreas Christensen og Raphinha er inkludert.

