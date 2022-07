«Akilleshælen» storspilte tross strekk – var en av Norges beste i EM

Vålerenga-keeperen var en av dem som kom best fra katastrofekampen mot England, og fredag var det hun som holdt Norge inne i kampen mot Østerrike og sørget for at spenningen levde nesten helt til slutt.

– Takk for at du sier det. Jeg hadde iallfall et par redninger som gjorde at vi hadde muligheten og ikke ga helt opp. Men likevel er jeg bare sykt skuffet akkurat nå, sa Pettersen til NTB i intervjusonen.

30 år gammel fikk hun sin landslagsdebut i april, med et kort innhopp for Fiskerstrand i VM-kvalifiseringskamp mot Kosovo. Etter Fiskerstrands skade vant hun keeperkampen mot Aurora Mikalsen og Sunniva Skoglund og spilte både de to siste oppkjøringskampene og alle tre kamper i sluttspillet.

Ville ikke ut

Etter en halv times spill fredag måtte Maren Mjelde løpe til dommeren og gjøre henne oppmerksom på at Pettersen hadde gått ned på kne med en skade. Mikalsen (1 landskamp) og Skoglund (ingen) ble sendt i oppvarming, men etter behandling med is kunne Pettersen fortsette.

– Det var en strekk i magemuskelen som jeg fikk på et langskudd. Jeg kjenner den, men det skal ganske mye til for at jeg bytter ut meg selv i en så viktig kamp. Jeg er veldig glad for at jeg fortsatte, for det gikk fint resten av kampen. Alle redningene kom jo etter det, nesten, sa hun til NTB.

Særlig imponerende var redningen alene med Lisa Makas i det 72. minutt. Innbytteren prøvde å slå tunnel på henne, men Pettersen vant duellen.

– Det holdt oss inne i kampen, men spurten kom litt for sent, sa Pettersen og gjentok hvor skuffet hun var.

Rørende

Det oppfattet også Mikalsen og Skoglund, som etter sluttsignalet gikk bort til målvakten og omfavnet henne i en rørende scene.

– Det er et veldig fint keeperteam, og de er ufattelig fine, sa Pettersen om keeperrivalene som ble støttespillere.

Om mye annet slo feil, var det iallfall ikke keeperplassen som førte til at Norge ble utslått tidlig.

