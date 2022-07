GPS-brikker gir full oversikt over belastning

– Vi har en ganske gedigen prosess både for å samle inn data og presentere resultater for å fatte beslutninger. Det gjør vi både live underveis i kamp og i forbindelse med treninger, sier assisterende landslagstrener Anders Jacobson til NTB.

Belastningsstyring er svært viktig i en turnering der lagene skal spille inntil seks kamper.

– Det er nyttig for oss. En ting er å si hvordan man føler seg og hvordan belastningen er i forhold til det de har lagt opp til, noe annet er å få det bevist. Det gir større sikkerhet, sier Guro Reiten til NTB.

– Vår fysiske trener Gunnvor (Halmøy) er den som regulerer det. Tallene legger ikke vi oss så mye borti, men de hjelper dem jo å styre belastningen, sier Julie Blakstad.

Landslagssjef Martin Sjögren sier at alt peiles inn mot kampene.

– Vi tar alltid individuelle hensyn slik at spillerne skal ha kraften de trenger. Alt planlegges ut fra når kampene spilles. Det er da man trenger å være så frisk som mulig. Noen trener nesten hver økt, noen har restitusjonsøkter innimellom for å kunne hente seg inn, sier han.

[ Sjögren: – Ikke opptatt av hvem som er favoritt ]

Fordel

Det legges en plan for volum av distanse spillerne skal komme opp i, og det kontrolleres ved help av GPS-dataene. Jacobson mener at systemet innebærer en kjempefordel.

– Det betyr ikke at vi ser bort fra spillernes subjektive vurderinger, men vi kombinerer begge deler for å finne optimal belastningsstyring. Vi er kjempefornøyd med det, sier han.

Norge er langt fra alene om å benytte GPS-brikker. Mange av de fremste klubb- og landslag for menn har benyttet det i flere år allerede, og Englands landslag både for menn og kvinner sverger til det.

I forbindelse med åpningskampen mot Norge la Nord-Irlands fotballforbund ut en sak på sitt nettsted om hvor viktig utstyret er blitt for deres kvinnelag. Datastrømmen om hvor mye spillerne løper og hvordan de beveger seg benyttes både til strategiske avgjørelser og til belastningsstyring.

Jacobson sier at nytten av den nye teknologien har økt etter hvert som man er blitt vant til å bruke det.

[ Hegerberg: – Vi må spille som om det er vår siste kamp ]

Takker klubbene

– Det har vært en prosess. I begynnelsen måtte vi prøve utstyret, og så har vi arbeidet fram hvordan det skal fungere for oss. Vi måtte lære det å kjenne. Siste halvannet år har verdien vært tydelig, og nå har vi benyttet det skarpt et halvt års tid, sier han.

Selv om andre benytter teknologien, mener Jacobson at Norge ligger i forkant.

– Vi får data også fra klubbene, slik at vi kan følge med på hvor stort løpsvolum spillerne har i klubbhverdagen for å kunne sammenligne med hvordan det er hos oss. Slik kan vi sikre at de verken får en overeksponering eller en undereksponering. Det samarbeidet med klubbene er vi utrolig takknemlige for, sier han.

I EM-sluttspillet har Norge byttet fem spillere i hver kamp. Det er en blanding av taktiske hensyn, belastningsstyring og behovet for å få i gang flest mulig.

– Vi benytter muligheter til å hjelpe spillere inn i turneringen, sier Jacobson.

Før fredagens kamp mot Østerrike har allerede 17 av de 20 utespillerne vært på banen i EM. Bare tre har spilt hvert minutt av de to første kampene.

[ Fotballkvinnene jager EM-revansj med mørke blikk ]

---

Spilletid for Norge i fotball-EM kvinner, rangert etter antall minutter (antall kamper fra start/som innbytter i parentes):

* 180: Guro Pettersen (2), Maria Thorisdottir (2), Ingrid Syrstad Engen (2)

* 178: Julie Blakstad (2)

* 173: Guro Reiten (2)

* 170: Maren Mjelde (2)

* 164: Caroline Graham Hansen (2), Ada Hegerberg (2)

* 116: Tuva Hansen (1/1)

* 96: Frida Maanum (1/1)

* 84: Vilde Bøe Risa (1/1)

* 80: Amalie Eikeland (1/1)

* 71: Karina Sævik (1/1)

* 64: Anja Sønstevold (1)

* 55: Guro Bergsvand (0/2)

* 16: Celin Bizet Ildhusøy (0/1)

* 7: Elisabeth Terland (0/1)

* 2: Anna Jøsendal (0/1)

Ikke spilt: Sunniva Skoglund, Aurora Mikalsen, Thea Bjelde, Synne Skinnes Hansen, Sophie Román Haug.

---