The Athletic: Barcelona vil presse fram De Jong-salg til United

Barcelona-toppene skal ha fortalt De Jong at salget vil gi inntekter som vil være med på å balansere lønningene i klubben, skriver anerkjente The Athletic torsdag kveld.

Tidligere på dagen meldte samme nettsted at Barcelona og Manchester United har oppnådd full enighet om overgangssummen for 25-åringen.

For en drøy uke siden var Barcelona-president Joan Laporta ute og sa at klubben ikke ønsket å selge De Jong. I tillegg har midtbanespilleren vært tydelig på at han ønsker å bli værende på Camp Nou.

Nå kan det virke som det er utvikling i favør Manchester United. En slik overgang vil gjenforene De Jong med trener Erik ten Hag. De har tidligere jobbet sammen i Ajax.

Barcelona reiser etter planen til USA fredag for å starte sin oppkjøringsturné. The Athletic skriver at det er usikkert hvorvidt De Jong er med laget på flyet.

[ De Jong kan skape Financial Fair Play-problemer for Barcelona ]