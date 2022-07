Rashford ser fram mot en ny start med ten Hag

Ten Hag tok over Manchester Unite før sesongen og er kjent for å gi unge spillere sjansen fra sin tid som Ajax-trener. Nå håper Rashford at han skal føye seg inn i den rekken.

– Jeg er på et bra sted nå. Jeg ser fram til å få mer spilletid framover, sier 24-åringen.

Rashford startet treningskampen mot Liverpool tirsdag, men ble byttet ut etter kun 47 minutter. «De røde djevlene» vant kampen 4-0, men angrepsspilleren klarte ikke å notere seg på scoringslisten før Anthony Elanga overtok plassen hans.

– Det er litt unaturlig for meg å ha en så lang ferie om sommeren, i underkant av fire uker, og jeg fikk en pause fysisk og mentalt, sier angrepsspilleren og fortsetter:

– Det er enormt å ha en full pre-season. Dette er det første året jeg har vært med fra begynnelsen, og jeg føler meg allerede mye bedre.

Rashford ble droppet av Gareth Southgate og kunne dermed ta seg en ferie mens resten av landslaget spilte nasjonsligakamper mot Ungarn, Tyskland og Italia.

