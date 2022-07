Kvinnelandslaget vil gjøre som J19-laget

Hege Riises ungjenter gikk på et stortap mot England i første kamp i sluttspillet (1-4), men lot seg ikke knekke av det og endte med å nå mye lenger enn de engelske jentene i turneringen.

Riise spilte selv på laget som i tidenes første VM-sluttspillkamp for kvinner i 1991 tapte 0-4 for vertslandet Kina.

– Jeg er ikke bekymret, for spillerne gjorde ingenting av det de skulle og ingenting av det de kan. Når de gjør det er vi med igjen, sa daværende landslagssjef Even Pellerud den gang, og han fikk rett. Etter fire seirer på rad var Norge i finale, der USA fikk kamp til siste spark før Norge måtte nøye seg med sølv. Kina ble slått ut i kvartfinalen.

Pelleruds ord kan brukes om årets norske EM-lag også.

Gode eksempler

– Det er mange eksempler. Sverige tapte i Rio-OL i 2016 1-5 for Brasil i gruppespillet, men samlet seg og tok sølv etter å ha slått Brasil i semifinalen. Det finnes ganske gode eksempler på prestasjonsgrupper som henter seg inn igjen etter denne typen smell, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

J19-landslaget er blant dem. Etter 1-4-tapet mot England ble det 2-1 over Tyskland og 1-0 over Sverige, og dermed var Norge gruppevinner, England utslått. Norge slo også Frankrike i semifinalen før Spania avgjorde finalen på overtid.

– Et veldig bra eksempel, sier Sjögren.

Kvinnelandslaget slo tilbake også etter 0-4 mot Tyskland i åpningskampen i EM i 2009 og tok seg helt til semifinale. Der fikk tyskerne atskillig hardere kamp før Norge måtte nøye seg med bronse.

Slapp inn åtte – tok gull

Det aller beste eksempelet på hvordan et lag kan reise seg etter å ha blitt utklasset er fra VM for menn i 1954. Da scoret Ungarn åtte ganger mot Vest-Tyskland i gruppespillet (8-3), men det tyske laget spilte seg helt fram til finale og ble verdensmester etter å ha vendt til 3-2-seier over samme Ungarn i finalen.

Det er lenge siden. Spillerne på Norges kvinnelandslag har under hele oppholdet i England sagt at de har latt seg inspirere av J19-lagets prestasjoner, og slik er det fortsatt.

– Vi får gjøre sånn som de gjorde og bare komme oss til finalen, sier Vilde Bøe Risa til NTB.

