Italia og Island spilte uavgjort – vidåpent før siste runde

Skal det bli kvartfinale på Island, er de etter alt å dømme avhengig av at Italia og Belgia spiller uavgjort i den siste gruppekampen mandag. Alternativt må de selv slå Frankrike samme kveld.

To uavgjortresultater gjør nemlig at Island står med to poeng, mens Italia og Belgia står med ett. Frankrike leder gruppen med tre poeng før møtet med belgierne senere torsdag.

Islendingene, som blant andre har Brann-spiller Berglind Björg Thorvaldsdottir i troppen, åpnet kampen på best mulig vis. Før tre minutter var spilt hamret Karolina Lea Vilhjalmsdottir inn 1-0.

Etter 60 minutter spilt fikk Alexandra Johannesdottir en stor sjanse til å doble ledelsen, men bommet på mål fra kloss hold. Bare et drøyt minutt senere var utligningen et faktum etter mål av Valentina Bergamaschi.

De siste minuttene var Italia nærmest mål da de traff stolpen, men marginene var ikke på de blåkleddes side. Dermed ebbet kampen ut i 1-1, og begge lag har derfor alt å spille for i den tredje og siste runden i gruppespillet.

[ Tittelforsvarer Nederland slet seg til seier over Portugal ]