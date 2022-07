Ian Wright slakter Sjögren etter 0-8-fiaskoen

– Norges angrepstrio er lett blant de to-tre beste i turneringen. Jeg garanterer deg at med en gang treneren går, og de får inn noen som taktisk vet hva de gjør, så vil det gå fra veldig bleikt til profitabelt og positivt veldig raskt. For spillerne er veldig gode, sier Wright, som under fotball-EM er ekspert for BBC, til TV 2.

Det kommer etter Norge tapte 0-8 mot England mandag.

58-åringen mener Sjögren burde lagt om til en 4-3-3-formasjon og brukt spillerne i de posisjonene de til vanligvis spiller i.

– Graham Hansen er en av de beste høyrevingene i verden, men spiller som tier. Guro Reiten, en annen verdensklassespiller, spiller i en dypere rolle på midtbanen. Ada (Hegerberg) blir isolert, analyserer han.

Wright har ikke det norske på sin liste over de fem beste lagene i mesterskapet grunnet Sjögren, men sier at det kunne sett annerledes ut med en annen trener.

Han tror for eksempel at Sarina Wiegman, Englands landslagssjef, kunne fått langt mer ut av spillerne.

