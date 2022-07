Hegerberg: – Vi må spille som om det er vår siste kamp

– For å være ærlig er ikke kvartfinalen engang i hodene våre. Vi må spille som om det er vår aller siste kamp og vise en helt annen innstilling enn mot England. Det er eneste måte å slå tilbake på. Vi må møte opp, gi alt og vise vårt virkelige ansikt, sa hun på torsdagens pressekonferanse.

Dit kom hun sammen med landslagssjef Martin Sjögren og Ingrid Syrstad Engen, men det var Hegerberg som fikk de aller fleste spørsmålene.

– Vi mislyktes på alle plan mot England, både fysisk, teknisk og mentalt. Det var en kollektiv svikt som er uakseptabel på dette nivået. Da blir du straffet. Da har vi et valg. Enten fortsetter vi i samme spor, eller så tar vi tak i det som gruppe og gjør noe med det. Det har vi mulighet til i morgen, og det er noe vi bør gjøre, sa hun.

– Vi må stole på hverandre, ta tak og stå sammen i det. Alle vet hva som venter i morgen, hva vi er nødt til å legge ned for å lykkes. Vi må vinne tilbake en god følelse igjen, for det er klart at den er blitt såret etter den siste opplevelsen. Det handler veldig mye om stolthet. Nå må vi «back to basics», treffe med de enkle tingene og gi alt ute på banen.

