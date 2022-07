Fotballkvinnene jager EM-revansj med mørke blikk

– Vi skal vise hva vi er laget av. Det som skjedde mandag kan vi ikke gjøre noe med, det eneste vi kan gjøre noe med er det som kommer, sier keeper Guro Pettersen til NTB, som har spurt flere av spillerne om det samme.

– De møter iallfall noen som vil ut der og vise at vi kan spille fotball, at vi er et godt lag. Det fine i fotball er at når det går til helvete så er det bare noen få dager til man får en ny mulighet til å vise seg fram. Jeg tror det kommer en gjeng som er sulten på det, sier Guro Reiten.

– Det er ikke første gang dette laget har møtt motgang og måttet reise seg. Vi har slagordet om å være sterkere sammen. Nå er det kanskje på tide å ta fram det og vise det, sier Julie Blakstad.

– Det er ingen hemmelighet at vi er en veldig revansjlysten gjeng. Ingen har lyst til å oppleve det vi gjorde på mandag. Jeg tror nok Østerrike får se et annet Norge fredag, sier Maria Thorisdottir.

– Vi har lyst til å vise folket og ikke minst oss selv at vi kan bedre enn det vi viste.

Håper de får rett

Østerrikes landslagssjef Irene Fuhrmann og stopperkjempen Carina Wenninger har sagt at de frykter at ydmykelsen mot England vil gjøre Norge enda farligere.

– Jeg håper at østerrikerne får rett i den analysen. Vi er ekstremt lystne på å vise at det som skjedde mot England var en engangsforeteelse i dette mesterskapet, og hele gjengen er ekstremt oppsatt på å vise at de faktisk er et jækla bra landslag, sier Martin Sjögren til NTB.

På treningsfeltet onsdag var det tydelig at humøret var tilbake i troppen etter sjokkbehandlingen de fikk fra England.

– Det er i motgang vi må stå sammen som mest, egentlig, for å få det beste ut av hver enkelt. Vi skal reise oss sammen, sier Vilde Bøe Risa.

Hun var ett av tre nye fjes i startelleveren mot England. Slik kampen ble, må det ha føltes som å bli kastet til løvene (eller løvinnene, som Englands kvinnelandslag kalles).

– Vi er et lag og gjør dette sammen. Uansett hvem som spiller var det like tungt for alle sammen å få en sånn opplevelse, og så må vi reise oss til neste kamp uansett hvem som spiller den, sier hun.

Helt svart

Lagets keeper Guro Pettersen var en av de norske som kom best fra kampen mot England, selv om det ble åtte baklengsmål. Hun hadde noen gode redninger.

– Når man blir bombardert så er det et par man redder, men jeg skulle selvfølgelig ha reddet flere. Det ville vært veldig gøy å være helt i en kamp hvor ting ikke funket, men jeg får ta med meg et par av redningene, sier hun til NTB.

Hun er ikke helt med på at det ville vært umulig for en målvakt å stoppe alt England sendte i vei mot målet hennes.

– Jeg mener jo at man kan redde alle baller bare man står i rett posisjon, men det er klart det var en vanskelig dag på jobben. Det skal ikke skje at vi taper så mye.

Hun er derimot med på at de norske går på banen med mørke blikk fredag.

– Ja, da er det helt svart. På en positiv måte, altså.

