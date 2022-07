RBK signerte ny islandsk spiss – Sæter ut med hjernerystelse

– Han har fått seg en hjernerystelse i kampen. Etter matchen fikk han hodepine og kvalme, sier RBK-lege Olav Aas til Adresseavisen.

Sæter pådro seg hjernerystelsen i en duell med Jervs sisteskanse Øystein Øvretveit. Hendelsen skjedde i første omgang, men Sæter spilte kampen ut.

– Jeg syns det ser ut som han er bevisstløs. Vi tok konsekvensen av det og fikk undersøkt hodet samme kveld. Undersøkelsen viste heldigvis ingen blødning, men hjernerystelse har han. Han ligger fortsatt og er plaget med det. Han rekker ikke helgas kamp, sier Aas og referer til bortekampen mot Aalesund.

Aas beskriver det som en moderat, kraftig hjernerystelse, og håper Sæter kan være klar til Tromsø-kampen neste helg.

Sæter har imponert for Rosenborg denne sesongen med seks mål på åtte kamper. Spissen var på lån til Ull/Kisa forrige sesong.

Rosenborg signerer islandsk angrepsspiller

Rosenborg er enig med den islandske seriemesteren Vikingur om å hente Kristall Máni Ingason.

– Det har vært interesse fra andre klubber, men da jeg hørte at Rosenborg var interessert, var valget enkelt. Det er en stor klubb, og jeg ble veldig gira, sier Ingason til RBK.no.

20-åringen har skrevet under for Rosenborg fram til og med 2026-sesongen. Han blir klar for spill fra 1. august.

– Vi er veldig glade for at Kristall valgte oss i konkurranse med andre klubber i Skandinavia og ellers i Europa. Han er en spennende ung spiller vi har stor tro på, og vi mener han kan bidra både umiddelbart og i framtiden, sier Rosenborgs sportslig leder Micke Dorsin.

Klubben opplyser at islendingen fullførte den medisinske testen og skrev under kontrakten mandag.

Ingason har tidligere spilt for FC København og har også to kamper for det islandske landslaget. Så langt denne sesongen har han notert seg for sju mål og seks assist på 18 kamper for Vikingur.

