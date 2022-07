Jobber med å få flere kamper mot toppnasjoner

I første omgang gjøres det i fredagens skjebnekamp mot Østerrike. Om Norge vinner, blir det kvartfinale mot Tyskland på Brentfords arena i London neste uke. Tyskland er nummer fem på Fifa-rankingen, England nummer åtte.

Fra april til juni i fjor spilte Norge tre kamper på rad mot topp-ti-nasjoner og tapte dem med sammenlagt 1-11: Tyskland (1-3), Sverige (0-1) og Nederland (0-7). Ellers må vi tilbake til året før pandemien for å finne slike kamper.

– Vi har kvalifiseringskampene vi trekkes til, vi kan ikke gjøre mye med dem. Så tok vi avgjørelsen om å møte New Zealand (22 på Fifa-rankingen) og Danmark (15) i EM-oppkjøringen. Det ligner på oppkjøringen vi hadde til forrige VM. Så er det klart for alle at vi trenger å møte bedre motstand oftere, sier Sjögren.

– Det pågår en diskusjon nå om hvordan vi skal få flere kamper mot høyere rangerte lag.

De fire kampene mot topp-ti-lag siden 2-1-seieren over England i september 2019 har gitt fire tap og den forferdelige målforskjellen 1-19. De to største tapene i kvinnelandslagets historie er med i den rekka. Både Nederland i fjor og England i år var ledet av Sarina Wiegman.

[ En historisk ydmykelse som savner sidestykke i norsk landslagshistorie ]

Tøffere

– Det har vært to ulike kamper. Tapet mot England var mye tøffere enn det mot Nederland, særlig fordi det var i et sluttspill og hadde større betydning. Trøsten er at vi fortsatt har sjansen til å gå videre. Det ville vært enda verre om det var siste kamp i EM. Kampen mot Østerrike kommer raskt, og målet vårt er å vinne så vi går videre, sier Sjögren.

Østerrike er rangert som nummer 21 i verden, ti plasser bak Norge. Norge har møtt Østerrike fem ganger tidligere og aldri tapt (4-1-0), men lagenes forrige møte i Oslo i 2016 endte 2-2. Det handlet om EM-kvalifisering, og Maren Mjelde var en av de norske målscorerne.

Målene Norge slapp inn den dagen er de eneste Østerrike har scoret i løpet av de fem kampene. Det ble 3-0 hjemme og 4-0 borte i kvalifisering til EM i 2009, 2-0-seier i Algarve Cup i 2009, mens det ble 1-0 borte og 2-2 hjemme i kvalifisering til EM i 2017.

[ Gullresepten: Slå ut Norge og vinn EM ]

Semifinalist

Norge ble gruppevinner den gangen, men Østerrike tok seg også til sluttspill og sjokkerte ved å gå helt til semifinale. Norge ble utslått i gruppespillet.

Østerrike har møtt England to ganger det siste året, i henholdsvis VM-kvalifisering og EM-sluttspill, og tapte bare 0-1 begge ganger.

Om Østerrike tar poeng fredag, blir det norske lagets neste oppgave VM-kvalifiseringskampen borte mot Belgia 2. september. Ett poeng i den kampen vil være nok til å løse billett til VM-sluttspillet i Australia og New Zealand neste år. Om det ikke går, kan Norge tape med inntil tre mål og likevel bli VM-klar med en oppskriftsmessig hjemmeseier over Albania fire dager senere.

[ Landslaget får psykologhjelp til å reise seg: – En veldig god person å ha ]