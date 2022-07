Gullresepten: Slå ut Norge og vinn EM

Et blikk på EM-historien viser at laget som har slått ut Norge med ett eneste unntak har gått helt til topps i EM-sluttspillet for kvinner, det vil si de ti gangene Norge ikke selv er blitt europamester.

Det ene unntaket var i 1995. Da tapte Norge for Sverige i semifinalen, som ble spilt over to kamper, mens svenskene måtte se seg slått av Tyskland i finalen.

To ganger tidligere (1997 og 2017) er Norge blitt slått ut i gruppespillet. Begge ganger endte lagene som gikk videre fra gruppa opp med å møtes igjen i finalen.

England slo Norge 8-0 og er allerede gruppevinner i sitt EM på hjemmebane. Om østerrikerne tar poeng fra Norge, slår de følge med England videre i turneringen.

Med norsk seier er det derimot Norge som skal møte Tyskland i kvartfinale i London neste uke. Da har ikke England slått ut Norge, og Tyskland vil se sitt snitt til å holde liv i en gammel tradisjon.

Sju ganger har Tyskland vunnet EM etter å ha knust de norske gulldrømmene. Fire ganger skjedde det i finalen (1989, 1991, 2005, 2013), to i semifinalen (2001, 2009) og en gang i gruppespillet (1997).

De andre lagene som har vunnet EM etter å ha slått ut Norge er Sverige (1984, etter 2-0 og 2-1 i kvalifiseringen) og Nederland (2017, etter 1-0 i gruppespillet).

I 1997 var det Italia som slo siste spiker i den norske kista i gruppespillet, i 2017 var det Danmark. De kom begge til finale og tapte for henholdsvis Tyskland og Nederland.

Norge vant EM-gull i 1987 og 1993.

