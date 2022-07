Graham Hansen stenger omverdenen ute – vil runde 100 kamper

– Jeg har verken sett på nyheter eller vært i sosiale medier. Da går det heller ikke inn på deg, og det går helt fint å leve med det, sa hun dagen etter braktapet som førte til massiv kritikk.

– Jeg har bevisst latt være å lese noe under hele mesterskapet. Det er en god strategi som fungerer ekstra godt når det ikke går som man håper.

Det gjorde det definitivt ikke i hennes 97. landskamp. Barcelona-stjernen beskriver tirsdagens gjennomgang av England-kampen som «surrealistisk».

– Vi så et lag som ikke gjorde noe av det vi hadde trent på og skulle gjøre. De fleste som var utpå der føler nok at det ikke er sånn vi skal framstå som lag og enkeltindivider. Alle forsøkte, men vi klarte ikke å nå fram og være der for hverandre. Ingenting fungerte, og det er en kjip følelse. Det er bare å stikke fingeren i jorda og løfte seg. Vi må ikke la den kampen definere hvem vi er, sa hun.

Vond opplevelse

Hun nølte på spørsmål om å gå i detaljer om hva som ikke ble gjort riktig.

– Vi hadde en plan om å demme opp for deres løp i korridorene, men det endte egentlig bare med at folk ikke klarte å forstå når man skulle gjøre hva. Hver og en har et ansvar for å forstå sin rolle. Jeg vet ikke, jeg kunne komme med en lang analyse, men det gir meg ingenting å stå her og forklare alt som skulle vært gjort, for vi får ikke gjort det om igjen.

Det ble en vond opplevelse for alle i den norske troppen.

– Det ble verken det vi ville eller håpet på. Man føler at man virkelig ikke strekker til, og det er en vond følelse, sa Graham Hansen.

Hun ble spurt om hun savnet klarere grep fra trenerbenken.

Luftet følelsene

– Vi ble litt etterlatt til oss selv, men samtidig må man huske at det var 30.000 tilskuere der. Da er det ikke så lett å gi beskjeder. Det er vel så mye vår oppgave å gjøre justeringene vi burde ha gjort når beskjedene ikke når fram.

Jobben med å legge åttemålstapet bak seg og skaffe blanke ark foran finalen mot Østerrike om 2.-plass i gruppa startet tirsdag, blant annet med møter.

– Vi fikk luftet følelsene litt. Jeg tror det var fint for alle å kjenne på at det var rom for å si det man hadde på hjertet, sa Graham Hansen.

– Mot Østerrike blir det vinn eller forsvinn, og det blir en fin anledning til å revansjere oss. Vi må gjøre skuffelsen om til noe positivt. Hvis vi ikke klarer å stå i det nå så har vi heller ikke noe i en kvartfinale å gjøre.

Om det ikke blir seier fredag, reiser hun hjem fra EM med 98 landskamper. Med norsk seier har hun fortsatt sjansen til å runde 100 før hun forlater England. Om hun gjør det, innfrir også landslagets sin målsetting om å ta medalje.

