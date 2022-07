Bennison matchvinner for Sverige mot Sveits

Fridolina Rolfö satte inn lederscoringen før Ramona Bachmann utlignet like etterpå. Tolv minutter før slutt ble Hanna Bennison matchvinner med et flott skudd. Det var 19-åringens første landslagsscoring.

– Jeg husker ikke så mye. Det var mest glede og lykke. Det var deilig å sette min første, sa Bennison til Radiosporten etter kampen.

Sverige har med seieren fire poeng i gruppen. Nederland og Portugal har ett poeng hver før de møtes senere onsdag. Gruppe C er så langt den jevneste av de fire gruppene i EM hvor lagene fortsatt har sjanse på en kvartfinale.

Det startet derimot trådt for det svenske laget på Bramall Lane i Sheffield.

Det var gått elleve minutter da dommeren pekte på straffemerket for Sveits etter at Magdalena Eriksson bommet på ballen i en duell med Noëlle Maritz. Det ble imidlertid strøket etter en VAR-sjekk.

Magevirus

Svenskene hadde de største og beste sjansene i 1. omgang mot et sveitsisk lag hvor mange av nøkkelspillerne tidligere i uken var satt ut av et magevirus.

Etter hvilen forsøkte Sveits seg høyere oppe i banen, men de ble umiddelbart straffet. Barcelona-spiller Fridolina Rolfö fikk den plassen hun trengte på siden og skjøt uttakbart i hjørnet til 1-0 etter 53 minutter.

– Vi måtte jobbe hardt, men vi vant til slutt. Det er en lettelse, sa Rolfö til nyhetsbyrået TT.

Gleden varte derimot bare i ett drøyt minutt. Ramona Bachmann utnyttet en dårlig klarering fra målvakt Hedvig Lindahl, og sendte ballen i det lengste hjørnet fra 16 meter.

Matchvinner

Tolv minutter før slutt slo innbytter og det svenske stjerneskuddet Bennison til med en suser fra 18 meter.

19-åringen var et frisk pust på det svenske laget da hun kom inn. Den sveitsiske målvakten Gaëlle Thalmann slet med en skade og klarte ikke å hindre det flotte skuddet.

– Det går mange tanker gjennom hodet og man tenker på hva man gjøre, men jeg er så glad for at vi har en spiller som Bennison som kommer inn gjør et viktig mål og kommer med ny energi, sa Rolfö.

To minutter før slutt trodde Rebecka Blomqvist at hun hadde gjort 3-1, men etter en VAR-sjekk viste det seg at hun var marginalt offside og målet ble annullert. I overtiden fant hun igjen nettet, men igjen løftet linjedommeren flagget for offside.

Dermed endte det «bare» med 2-1.





(©NTB)