– Vi fant rytmen, brukte våre styrker og utnyttet Norges svakheter. Vi gjorde det veldig vanskelig for forsvaret deres. Noen ganger skjer ting som er vanskelig å forklare. Norge er fortsatt et veldig godt lag, sa suksesstreneren.

Med et drøyt års mellomrom har hun påført Norges kvinnelandslag de to største tapene noensinne. Nederland vant 7-0 i juni i fjor, England stoppet først på 8-0. Norge manglet mange spillere i fjorårets stortap, men Tuva Hansen, Maria Thorisdottir, Julie Blakstad, Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen og Karina Sævik startet begge kamper.

– De slet med å få press på ballfører. Vi brukte det til å skape sjanser og score mål. Spillerne nøt det, og jeg håper publikum gjorde det også. Vi var gode offensivt, men også defensivt. Måten forsvaret tok Hegerberg og Graham Hansen ut av kampen var fenomenal, sa Wiegman.

Gruppevinner

Med seieren er England allerede gruppevinner og klar for kvartfinale på samme arena i Brighton 20. juli. Norge må slå Østerrike fredag for å få spille kvartfinale på Brentfords arena i London dagen etter.

Wiegman har ennå ikke møtt motgang siden hun ble Englands landslagssjef i fjor høst. Etter 16 kamper har hun resultatrekken 14-2-0 og elleville 93-3 i målforskjell. Seiersrekken er nå oppe i sju kamper. Laget har blant annet en 20-0-seier over Latvia, så det er ikke bare Norge som har fått unngjelde. Østerrike har derimot møtt England to ganger i perioden og tapt bare 0-1 hver gang.

– Det er flere lag i EM som har vist at de kan spille med tempo og kraft, men jeg tror alle vil være imponert over det de så i dag. Vi beholder beina på jorda. Jeg liker å se lidenskap på banen, og det så jeg i dag. Vi skapte problemer for dem selv etter at de la om til fem bak, sa Wiegman.

Bråstopp

Norge kom i likhet med England til kampen med seks strake seirer bak seg, men den rekken ble nullstilt med et utropstegn. Det var Norges første tap i en viktig kamp siden 0-3 for England i VM-kvartfinalen i 2019. Siden hadde Martin Sjögrens lag resultatrekken 14-1-0 med 79-4 i målscore i kvalifisering (14 kamper) og sluttspill (1), før det kom åtte baklengsmål og et tap i Brighton.

Mens England er gruppevinner og Nord-Irland er utslått, gjør Norge og Østerrike opp om den andre kvartfinaleplassen i gruppe A. Det skjer i Brighton fredag. Østerrike greier seg med uavgort, mens Norge må vinne.

Greier ikke Norge det, blir det exit i gruppespillet for annen gang på rad og tredje gang totalt, i lagets 12. EM-sluttspill på rad.

