United-topper i Barcelona for å dra i land De Jong-overgang

Det viser en video publisert på den spanske fotballjournalisten Gerard Romeros Twitter-profil.

Ryktene om at Manchester United ønsker seg den nederlandske midtbanespilleren har florert i engelsk og internasjonal presse i flere uker, og i slutten av juni meldte blant andre Sky Sports at overgangen var nær å bli gjennomført.

Siden den tid har klubben forsterket med venstreback Tyrell Malacia, og oppdateringene rundt Frenkie de Jongs overgang har vært få. Nå kan det imidlertid se ut som om Manchester-klubben er lystne på å få sluttført overgangen raskest mulig.

Barcelona-president Joan Laporta uttalte onsdag forrige uke at klubben ikke hadde planer om selge den nederlandske midtbanespilleren.

– Han er en Barça-spiller, og hvis vi ikke må, kommer vi ikke til å selge ham. Vi ønsker ikke å selge ham. Vi vet at han har et tilbud, men akkurat nå selger vi ikke denne spilleren, sa president Laporta.

I tillegg til de Jong virker også danske Christian Eriksen å være på vei inn portene på Old Trafford. The Athletic var blant de engelske mediene som forrige uke meldte at 30-åringen var enig med Manchester United om en overgang.

