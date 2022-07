Tyskland slo Spania og sikret gruppeseieren

Det tyske laget fikk en knallstart på kampen etter en gavepakke fra den spanske målvakten. Det var gått bare fire da en gedigen keepertabbe av Sandra Paños banet vei for scoring. Den spanske sisteskansen kom under press og slo ballen rett i beina på Klara Bühl. Hun takket og bukket og sendte tyskerne i ledelsen med 1-0.

Spanjolene var nær utligning etter ti minutter da Lucia Garcia ble spilt igjennom, men hun kom litt for langt på kanten og avslutningen gikk i nettveggen bak Merle Frohms.

Kaptein Alexandra Popp sendte seiersvante tyskere opp i 2-0 etter 37 minutter. Hun var høyest inne i feltet på en heading etter en corner fra Felicitas Rauch.

Det spanske laget var på ingen måte slått selv om de hadde to mål opp. De hadde det meste av spillet men et solid tysk forsvar holdt imot. Den spanske kapteinen Irene Paredes var dessuten heldig som slapp unna rødt kort. Hun hadde et tydelig tak i drakten på Popp som hadde kommet alene igjennom hvis hun ikke var blitt hindret ulovlig. Dommeren mente derimot at det ikke var noen spansk forseelse.

Den tyske sisteskansen Merle Frohms hadde også dagen. Hun gjorde en mesterlig redning da Mariona Caldentey forsøkte seg med et frekt volleyskudd fra ti meter. Da var det gått 71 minutter.

Tyskerne avslutter mot Finland i den siste gruppespillskampen og med seieren i gruppe B er det Tyskland en mulig motstander for Norge i kvartfinalen. Da må Norge slå Østerrike i sin siste gruppespillkamp fredag.

Spania avslutter mot Danmark og det holder med ett poeng for spansk avansement. De møter i så fall England i kvartfinale.

[ Danskene slo Finland i fotball-EM ]