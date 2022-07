Rystet Sjögren etter katastrofetap: – Knust over måten vi så ut

– Jeg er knust over måten vi så ut i kveld, sa han, og ingen som så ansiktsuttrykket hans tvilte på det utsagnet.

– Vi hadde en god følelse før kampen. Jeg trodde vi hadde en god plan, og vi spilte i tråd med den planen de første ti minuttene. De siste 80 var ikke bra.

Han understreket at England var veldig gode mandag.

– Vi visste på forhånd at de kom til å være bedre enn mot Østerrike, men vi gjorde det litt for lett for dem. Vi kom ikke inn i duellene, og vi gjorde feil, sa han.

Norge har fortsatt sin EM-skjebne i egne hender. I TV-intervju kalte landslagssjefen det «en jævla stor trøst».

– Vinner vi mot Østerrike så er vi videre. Vi må reise oss etter dette, og det skal vi gjøre.

Kritikk

Han ble konfrontert med kritikk fra TV-eksperter om at han ikke gjorde grep tidligere. Først i pausen gjorde han et bytte og la om til 5-4-1 for å begrense Englands målrush.

– Det var ikke lett å gjøre noe tidligere. Når skal man dra i nødbremsen? Vi hadde en jæklig tøff halvtime der de mer eller mindre sto parkert i vårt straffefelt. Kanskje kunne jeg gjort noe tidligere, men slik England var i dag føles det nesten som det ikke ville hjulpet om vi hadde brukt ti spillere i bakerste ledd, sa han.

Sjögren samlet spillerne i ring i midtsirkelen etter kampen og snakket til dem. Det handlet om å slå tilbake.

– Jeg som trener, staben og alle spillerne må gjøre dette sammen. Dette er et sterkt lag med god lagånd. Om noen kan greie det så er det denne gruppen. Vi må glemme det som skjedde i dag, sa han.

