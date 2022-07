– Det er tøft akkurat nå. Å tape så mye er brutalt. Jeg føler at hjertene våre blør litt i dag. Vi møtte et veldig godt lag, men vi underpresterte. Om man ikke møter opp så blir man straffet, sa hun i intervjusonen.

Som mange andre pekte hun på at Norge egentlig fikk en god start på kampen. England fikk straffespark første gang laget var i norsk sone, og så raknet det for de norske.

– Det blir vanskelig når England får den flyten de hadde i første omgang. Vi fant ikke ut av hvordan vi skulle stoppe dem. Vi gjorde feil som førte til mål, men vi må også gi dem anerkjennelse. De er et godt lag, sa Mjelde.

– Vi hadde en god følelse før kampen, og vi innledet den bra, men etter ti minutter kollapset vi mer eller mindre.

Nødbrems

Norge lå under 0-6 ved pause og trakk i nødbremsen halvveis. Med omlegging til 5-4-1-formasjon signaliserte laget at det ville begrense ydmykelsen.

– Vi ble enige om å spille for det. Om det ble noe bedre? Kanskje ikke, men vi slapp iallfall inn færre mål i 2. omgang, sa Mjelde.

– Det er vanskelig å forsvare seg mot et lag som har så gode bevegelser, men de kom for lett inn i korridorene, og vi var ofte for spredt ut. Det gjorde det vanskeligere.

Skuffet

Hun er lei for å ha skuffet folk hjemme.

– Vi skuffet nok mange mennesker i dag, og det er vi ikke stolte av, men vi må se framover, sa hun.

At Norge slo Nord-Irland i første kamp og tapte for England i den neste er egentlig helt som ventet. Hele tiden har det ligget an til at kampen mot Østerrike fredag vil avgjøre Norges skjebne i gruppespillet, og slik er det fortsatt. Med seier er Norge videre, med uavgjort eller norsk tap blir det Østerrike som slår følge med England til cupspillet.

– Vi har en kamp til, og det er positivt. Vi har ikke mange dager på oss før vi må slå tilbake, men vi må gjøre det, sa Mjelde.

– Det gjør vondt nå, men noen ganger er fotballen brutal.

