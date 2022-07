Danskene slo Finland i fotball-EM

De to lagene kom fra hvert sitt klare tap i den første runden. Danskene røk 0-4 for Tyskland, mens finnene tapte 1-4 for Spania.

Danskene var det førende laget før pause og hadde blant annet en ball som ble reddet på vei over mållinjen av den finske målvakten Tinja-Riikka Korpela som fikk ut en hånd på ballen i siste liten.

Den danske angrepsrekken med Nadia Nadim, Signe Bruun og Pernille Harder burde skapt flere sjanser enn de gjorde. Dermed kunne et defensivt satsende finsk lag holde nullen i hvert fall de første 72 minuttene.

Det danske laget skapte mye før de endelig fikk hull på en berømte byllen. Sofie Junge Pedersen skjøt over fra god posisjon etter en drøy times spill. Kort etter fikk innbytter Signe Holmgaard også en stor sjanse som Korpela ryddet opp i.

Etter 72 minutter lykkes endelig Pernille Harder da hun fikk headet inn en retur fra kort hold. Det var Vålerengas Janni Thomsen som sto for innlegget som Holmgaard headet i tverrliggeren.

Harder fikk seg en smell i hodet mot slutten av kampen og ble byttet ut.

Finnene var nær utligning på overtid da Jenny Danielsson skudd på vei oppe i krysset ble reddet av Rosenborgs sisteskanse Lene Christensen.

