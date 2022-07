Fotballkvinnene koser seg foran TV-skjermen under EM-kampene

– Vi har sett det meste. Det står på planen når det er kamp, og det blir en sosial greie på fellesrommet. Jeg synes det er bra at vi samles og ser på. Det er høyt nivå, og det er lurt å følge med på lagene vi kan møte senere i EM, sier Caroline Graham Hansen.

– Vi vet at mange av de beste lagene i verden er fra Europa, og et europamesterskap er kanskje det tetteste som er. Jeg er ikke overrasket i det hele tatt over at de første kampene har vært så bra. Det er kjekt å sitte og se på, sier Maren Mjelde til NTB.

– Før var det kanskje bare England, Tyskland og Frankrike, men det er flere nasjoner som har meldt seg på, og det er minst en god kamp hver dag. Jeg tenker at det er veldig gøy for alle som liker fotball, sier Anja Sønstevold.

Interesse

– Det er opp til hver enkelt hvor mye man ønsker å se, men hvis det passer med lagmøter så er det mange som møter opp. Vi ser på sammen og har også på kampene mens vi får behandling. Vi ser EM-kamper og snakker om det.

Amalie Eikeland gleder seg også over kvaliteten på fotballen som er vist så langt i EM.

– Vi ser at nivået stiger for hvert år, og det er kjempekult. At interessen også er stor er bare gøy, sier hun.

Mange gode

Norge er ett av lagene som har imponert så langt, men det er mange andre. Tyskland, Frankrike og Spania har knust sine motstandere, mens Nederland og Sverige utkjempet en uavgjort duell på høyt nivå i sin gruppe. England innfridde ikke de skyhøye forventningene allerede i første runde, men det holdt til seier over Østerrike.

– Både favoritter og outsidere viser et høyt nivå, sier Mjelde.

– Det er gode kamper hver dag, synes jeg. Det har vært flere klassekamper, og jeg håper folk får øynene opp for det, sier Maanum.

