Stabæk endte Branns superrekke i poengdeling: – Viktig poeng

Gift Emmanuel Orban satte et stuck i Brann-laget da han fintet seg gjennom hele forsvaret deres, rundet Mathias Dyngeland i Brann-buret og satte ballen enkelt i mål to minutter før pause.

– Jeg var egentlig frustrert på ham hele omgangen, og hadde nesten tenkt å bytte ham ut. Og så plutselig dukker han opp med det der. Det er noe magi i det, sa Stabæk-trener Eirik Kjønø til Discovery+ i pausen.

12 minutter før full tid utlignet Bård Finne til 1-1, men bergenserne klarte aldri å sette inn målet som ville sikret deres tiende strake seier.

– Det er bra at vi ikke taper, men det er en kamp vi skal vinne, synes jeg. Vi hever oss etter pausen og skaper nok til å vinne, sa Finne.

Endte rekken

Brann hadde før søndagens oppgjør en ellevill rekke på ni strake kamper med seier. Bergensklubben satte klubbrekord i antall seirer på rad for to runder siden, da de slo Bryne 2-1. Rekken endte på ni.

– Det er en toppkamp. To robuste lag som gir alt for å få maksimalt ut av kampen. Vi måtte jakte utligningen. Det er en tøff kamp for oss og til slutt blir det poenget viktig. Vi skulle gjerne hatt tre, men Stabæk gir oss en veldig god fight, sa Brann-trener Eirik Horneland.

Bergenserne topper tabellen i 2. divisjon foran nettopp Stabæk. Brann står på 36 poeng etter 14 kamper og har enda til gode å tape en kamp denne sesongen. Bærums-laget ligger ni poeng bak.

Ned på tredje

I Sandnes tok Ranheim en tidlig ledelse da Mads Reginiussen satte et nydelig frispark rett i mål. Dessverre for trønderne utlignet Espen Berger på en straffe, før Jostein Ekeland snudde kampen for Sandnes Ulf. Senere økte Ingvald Sandvik Halgunset ledelsen til 3-1.

Jakob Tromsdal reduserte 13 minutter før full tid.

Ranheim hadde vist storform den siste tiden og lå helt oppe på 2.-plass før tapet i Sandnes. Etter kampen gikk Ranheim ned til 3.-plass etter Stabæk hadde tatt dem igjen på målforskjell.

– Det er der vi skal ligge, og så er det lenge igjen. Men vi kan ikke se på tabellen hver runde, sa Kjønø.

Raufoss tok også tre poeng borte mot Stjørdals-Blink søndag ettermiddag. Det var de to navnebrødrene Markus Myre Aanesland og Markus Johnsgård som gjorde seg tellende for gjestene. Mats Lillebo scoret hjemmelagets eneste mål i kampen som endte 2-1 i favør Raufoss.

