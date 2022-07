Frankrike ydmyket Italia i EM-åpningen – Geyoro ble hattrickhelt

Frankrike er en av de største vinnerkandidatene i mesterskapet. Det er kun Spania og vertsnasjon England som er større oddsfavoritter.

Det fikk Italia smertelig erfare til tross for at de hadde kampens første store mulighet. Barbara Bonansea kom fri i feltet og hadde hele målet å sikte på. Avslutningen ble imidlertid reddet av Juventus-venninne Pauline Peyraud-Magnin i det franske buret.

Missen skulle koste dyrt, for deretter ble det fransk fest i Rotherham. Grace Geyoro noterte seg for hattrick allerede før pause i sin 50. landskamp, mens Marie-Antoinette Katoto fortsatte sitt elleville målsnitt på landslaget med én scoring.

Det var hennes 26. mål i sin 31. landskamp. Delphine Cascarino sto også for en nettkjenning før hvilen.

I annen omgang reduserte Martina Piemonte for Italia, uten at det igangsatte et comeback.

Frankrike leder gruppa etter at Belgia og Island spilte uavgjort tidligere søndag. Frankrike møter Belgia i neste kamp, mens Italia skal forsøke å heve seg mot Island.

Hattrick

Grace Geyoro sendte Frankrike i ledelsen etter ti minutter. Det til tross for at italienerne åpnet friskt og skapte flere gode muligheter tidlig i kampen.

Sekunder senere doblet Marie-Antoinette Katoto ledelsen da Italia-keeper Laura Giuliani slo en retur rett i beina på Paris Saint-Germain-spissen.

Etter 38 minutter vartet Cascarino opp med en flott soloprestasjon da hun bøyde ballen i det lengste hjørnet, før Geyoro scoret sitt andre mål etter fint spill to minutter senere.

Helt på tampen av omgangen var hattricket et faktum da Geyoro var sikker på et flott innlegg fra Sandie Toletti.

Kontrollert utklassing

I annen omgang roet Frankrike det noe ned og angrep ikke med like mange som i den første omgangen. De kontrollerte oppgjøret, men etter 76 minutter fikk Italia ballen i mål.

Bonansea, som bommet på muligheten i starten av kampen, slo et flott innlegg til Piemonte som stanget ballen i mål.

I etterkant hadde Italia ballen mye, men de greide ikke sette press på de franske kvinnene som kunne juble for en kjempeåpning på mesterskapet.

