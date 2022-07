Ten Hag beskriver assistenten som nøkkelmann: – En stor fordel for oss

Det har snart gått tre måneder siden det ble klart at nederlandske Erik ten Hag er mannen som skal forsøke å snu en vond trend i Manchester United.

Med seg i apparatet har han fått Mitchell van der Gaag og Steve McClaren. Sistnevnte høster mye ros fra den tidligere Ajax-treneren.

– McClarens fortid og erfaring i Manchester United er én av de viktigste grunnene til at jeg ønsket å ha han med meg. Det faktum at han kjenner klubben og kulturen så godt som han gjør, vil være en stor fordel for oss, forteller ten Hag til klubbens hjemmeside.

I forkant av lagets oppkjøringsturné i Thailand og Australia, forteller den tidligere Ajax-treneren om sine to første uker med sine nye spillere.

– Jeg hadde lenge sett fram til å møte dem, jobbe med dem og trene med dem. Det har vært en fornøyelse. Jeg ønsker å bringe mye energi til spillerne, og jeg må få si at de legger ned enormt mye arbeid. Du ser at de elsker å spille fotball og at de jobber godt sammen.

Ten Hags første oppkjøringskamp som United-trener venter allerede tirsdag mot Liverpool i Bangkok. Deretter venter Melbourne Victory og Crystal Palace i Melbourne før Aston Villa står på motsatt banehalvdel i Perth.

Sommerens to siste oppkjøringskamper er mot henholdsvis Atlético Madrid på Ullevål og Rayo Vallecano på Old Trafford. Ten Hag og United sesongåpner i Premier League hjemme mot Brighton 7. august.

[ Ronaldo møtte ikke opp på trening grunnet familiære årsaker – ikke med til Bangkok ]