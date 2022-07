Portugal og Sveits delte poengene i underholdende kamp

Coumba Sow sendte Sveits i ledelsen med et kremmerhus allerede etter snaut halvannet minutt spilt. Tre minutter senere doblet Rahel Kiwic ledelsen for sveitserne med et nydelig hodestøt.

Like før kvarteret var spilt av den andre omgangen kranglet Diana Gomes inn redusering for Portugal, før Jéssica Silva sørget for balanse i regnskapet etter 65 minutter.

Ti minutter før slutt fikk Géraldine Reuteler drømmetreff, men dessverre for Sveits traff ballen krysstolpen. Begge lag hadde skapte enorme sjanser i sluttminuttene, men ingen fikk satt det avgjørende målet.

Dermed endte det 2-2, et resultat ingen av lagene kan si seg spesielt fornøyde med.

Sveits og Portugal er nemlig ventet å få det tøft i gruppen der også Nederland og Sverige befinner seg. Derfor ville tre poeng vært kjærkomne i kampen om avansement fra gruppe C.

Den andre gruppespillskampen mellom Nederland og Sverige spilles klokken 21.00 lørdag.

