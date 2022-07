Hege Riise før EM-finalen: – Det største man kan oppnå

– Å spille finaler er det største man kan oppnå. Det viser at vi har vunnet de viktige kampene og vippet dem i vår favør. Det er en god egenskap og fin læring for spillerne som skal videre oppover. Det er ekstremt gøy, sier landslagstrener Hege Riise til fotball.no før finalen mot Spania.

Det norske laget fikk en seig start på turneringen med 1-4-tap mot England, men reiste seg på imponerende vis ved å slå Tyskland og Sverige i de to siste gruppespillskampene.

I semifinalen imponerte Riises jenter stort ved å holde nullen i 1-0-seieren mot regjerende mester Frankrike. Belønningen er at laget nå spiller for et historisk EM-gull mot Spania.

– Vi møter et possession-lag som er veldig trygge med ball. De spiller litt annerledes enn lagene vi har møtt før i EM, de er ikke så fremoverrettet som Tyskland og England var, forteller Riise.

Angrepsspiller Thea Kyvåg gleder i likhet med trener Riise seg stort til lørdagens finale.

– Det blir helt sykt stort. Det er jo det største vi har opplevd hittil. Jeg gleder meg utrolig mye, meddeler Kyvåg.

