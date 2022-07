Berget-scoring i Malmö-seier

Malmö ligger som nummer tre på tabellen etter 14 spilte kamper. Det skiller ett poeng opp til ligaleder Häcken, men Per Mathias Høgmos lag har to kamper til gode på Berget og co. Djurgården ligger på annenplass à poeng med Malmö, med en kamp mindre spilt enn Bergets lag.

Nordmannens scoring mot Varberg kom på et straffespark på overtid av 1. omgang. Han ble revet ned i feltet og var selv sikker fra krittmerket. Det var Bergets første nettkjenning i Allsvenskan denne sesongen.

I 2. omgang fikk han en målgivende pasning da Anders Christiansen gjorde «alt» selv og hamret inn 2-0 for Malmö med et hardt skudd fra like utenfor 16-meteren.

Veljko Birmancevic fastsatte resultatet helt på tampen. Malmö møter Norrköping i neste kamp.

