Tottenham leier Lenglet fra Barcelona

Det bekreftet London-klubben fredag kveld. Lenglet har spilt for Barcelona siden 2018 etter at han ble hentet fra Sevilla for 35 millioner euro.

Franskmannen har variert i prestasjonene og slet med spilletid sist sesong. I La Liga endte han opp med 21 opptredener, og ble plassert på benken i 14 av kampene.

Midtstopperen har 15 kamper med flagget på brystet, og han var en del av Frankrikes EM-tropp i fjor.

Antonio Contes Tottenham fortsetter med det å ruste opp laget foran den kommende Premier League-sesongen. Tidligere i sommer har klubben hentet målvakt Fraser Forster, kantspiller Ivan Perisic og midtbanespiller Yves Bissouma.

1. juli ble Everton-angriper Richarlison klar for klubben i en avtale verdt 600 millioner kroner. Prisen på brasilianeren kan øke til 700 millioner avhengig av prestasjonsbaserte klausuler i kontrakten.

