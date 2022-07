Sheffield United snudde til seier etter Berge-mål

Sheffield-laget fikk en tøff start da Saviour Godwin sendte vertene i ledelsen etter kun fire minutter.

Da halvtimen var spilt slo de engelske gjestene et innlegg inn i boksen. Det gikk via et par Casa Pia-spillere og endte i beina til Berge foran mål. Nordmannen kunne prikke ballen i buret og utligne for mesterskapsserielaget.

20 minutter inn i andre omgang snappet Daniel Jebbison opp ballen høyt i banen, trakk seg inn i 16-meteren og snudde kampen for Sheffield United.

Berge ble tatt av til pause.

Casa Pia sikret opprykk til den portugisiske toppdivisjonen etter å ha kommet på 2.-plass, bak Rio Ave, på nivå to sist sesong.

Berge og Sheffield United endte på 5.-plass i mesterskapsserien. Senere røk de ut i opprykkskvalifiseringen etter tap for Nottingham Forest på straffer.

