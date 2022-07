Harder tar over for Straus i Brann

Det bekrefter klubben på sine nettsider.

– Han overtar ansvaret sammen med resten av trenerteamet. Vi ønsker ikke å engasjere en ny trener med helt nye tanker før vi skal ta fatt på en høstsesong der vi skal kjempe om seriemesterskapet og prøve å kvalifisere oss til gruppespillet i Champions League. Trenerteamet rundt kvinnelaget har gjort en veldig god jobb, og denne løsningen gjør oss godt rustet for resten av sesongen, sier Branns daglig leder Christian Kalvenes.

Harder har jobbet som sportslig leder for Branns kvinnelag siden mai, men har tidligere vært hovedtrener for andre klubber som Klepp og West Ham.

– Siden det ble klart at Alexander skulle til Bayern, har vi sett på løsninger for hovedtrener-jobben. Nå er det klart at jeg tar over, og jeg gleder meg til å jobbe med trenerteamet som har vært rundt laget lenge, sier Harder.

