Engelsk spiller koronasmittet før Norge-kampen

Det opplyser Englands fotballforbund (FA) i en statusoppdatering.

«Hun vil bli fulgt opp regelmessig og kommer tilbake til troppen så raskt det er mulig», skriver FA.

England innledet onsdag mesterskapet med 1-0 over Østerrike på et fullsatt Old Trafford i Manchester. Wubben-Moy satt da på benken som ubenyttet reserve. Til daglig er 23-åringen lagvenninne med Frida Maanum i Arsenal.

EM-vertene møter Norge i Brighton mandag kveld.

