Di Maria har landet i Torino før overgangen til Juventus

Det viser en video publisert på klubbens egne Twitter-konto.

Argentineren landet i et privatfly sent torsdag kveld, og er ifølge overgangsekspert Fabrizio Romano ventet å gjennomføre den medisinske testen fredag. Romano melder at resten av avtalen allerede er gjennomført.

Di Maria har spilt i franske Paris Saint-Germain de siste sju sesongene, etter at han i 2015 signerte for hovedstadsklubben etter et mislykket opphold i Manchester United.

34-åringen endte på 197 kamper for PSG, og noterte seg for 57 mål. Tidligere i karrieren har Di Maria også spilt for argentinske Rosario Central (2005-2007), Benfica (2007-2010) og Real Madrid (2010-2014). I sistnevnte klubb vant han mesterligaen i 2014.

Di Maria er hentet til Juventus for å fylle et tomrom i de offensive rekkene. Forrige uke annonserte Torino-klubben at både Álvaro Morata, Paulo Dybala og Federico Bernardeschi var ferdige i den italienske klubben.

[ Barcelona-topp bekrefter bud på Lewandowski ]