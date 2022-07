Blatter og Platini bedyrer sin uskyld før domsavsigelse i korrupsjonssaken

De to tidligere mektige fotballtoppene ble i november i fjor tiltalt for bedrageri. Påtalemyndigheten i saken mener at Blatter og Platini bør dømmes til betinget fengselsstraff på 20 måneder, i tillegg til bøter.

I 2015 ble Blatter og Platini utestengt fra fotballen i fire år etter en korrupsjonsskandale som blant annet innbefattet en pengeoverføring mellom dem i 2011. Den lød på to millioner sveitserfranc (18,5 millioner norske kroner). Pengene ble utbetalt personlig av Blatter.

På daværende tidspunkt var Blatter president i Fifa, mens Platini var president i Uefa.

Blatter og Platini har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt, og de viser til en muntlig avtale de gjorde for over 20 år siden.

– Platini var en del av mitt lag. Da jeg ble valgt som president for Fifa, var tingenes tilstand dårlig. Jeg tenkte at en mann fra fotballens verden kunne hjelpe oss. Det var en lønn som skulle betales. Jeg forstår ikke hvorfor vi er under etterforskning for en administrativ prosedyre, har Blatter uttalt, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Aktor i saken, Thomas Hildbrand, har ikke trodd på forklaringene og har blant annet sagt følgende i saken:

– Når en kameleon føler seg truet, skifter den farge. Det samme gjør Blatter.

