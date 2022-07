Bergwijn forlater Tottenham – klar for Ajax

Den nederlandske storklubben bekrefter overgangen på sine hjemmesider. Ajax betaler den engelske klubben om lag 31 millioner pund (376 millioner kroner) for angriperen.

– Han er en spiller med mange kvaliteter. Han har enormt driv og kommer til å tilføre mye kvalitet til laget vårt. Vi er selvfølgelig glade for at Steven har valgt å signere for oss, skriver klubben på sine hjemmesider.

Bergwijn tilbrakte to år i klubbens ungdomsakademi fra 2009-2011, før turen gikk videre til PSV.

Nederlenderen scoret i sin Tottenham-debut tilbake i 2020, og endte totalt på sju scoringer for den engelske klubben.

Det har lenge vært spekulert på om nederlenderens tid i Tottenham var over. I angrepsrekken har Tottenham også Lucas Moura, Dejan Kulusevski, Harry Kane, Ivan Perisic og Son Heung-min, og det var ventet tøff kamp om å være en del av planene til den italienske treneren Antonio Conte.

