Sigurd Haugen klar for AGF

Det bekrefter Aalesund på egne nettsider torsdag.

Haugen har vært en viktig brikke i Aalesund siden overgangen fra belgiske Union Saint-Gilloise i 2020. Nå venter et nytt utenlandsopphold i dansk superliga og AGF.

– Jeg er både stolt og veldig fornøyd med avtalen. Jeg ser fram til noen gode år i Aarhus. Jeg har virkelig tro på prosjektet, sier Haugen til AGFs egne nettsider.

AGF ansatte nylig Uwe Rösler som hovedtrener. I tillegg er Stig Inge Bjørnebye sportssjef i klubben.

– Uwe og Stig Inge har solgt inn klubben på en god måte. Jeg gleder meg til å være med på å bygge opp noe bra. Jeg ser et stort potensial i klubben, sier Haugen.

– Vi er veldig fornøyde med at vi klarte å hente Sigurd til AGF i konkurranse med flere andre klubber, sier Bjørnebye.

Aalesund føler at de sitter igjen med en god avtale til tross for at de mister toppscoreren sin med sju nettkjenninger i Eliteserien denne sesongen.

– Dette var et salg det var umulig å si nei til og vi er svært tilfreds med avtalen, sier administrerende direktør i AaFK, Ronny Stokke.

