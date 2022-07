Klubben bekrefter: Botheim klar for Salernitana

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

Tidligere torsdag ble Botheim avbildet på Salernitanas treningsleir i Østerrike. Der trener han med sine nye lagkamerater, blant annet Emil Bohinen og Julian Kristoffersen. Sistnevnte var på lån i Serie B-klubben Cosenza sist sesong og har kontrakt med Salernitana til sommeren 2024.

Salernitana har lagt bak seg en tøff sesong, hvor de klarte å berge plassen i Serie A i siste liten. Klubben endte på 17.-plass, ett poeng over nedrykksstreken. Bohinen var svært delaktig i at laget unngikk nedrykk.

Botheim avsluttet kontrakten sin med Krasnodar i mai etter at Russland invaderte Ukraina. Etter invasjonen i februar satte Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) inn en ny regel om at utenlandske spillere i den russiske fotballigaen kunne suspendere sine kontrakter og spille for en annen klubb.

Den benyttet ikke Botheim seg av, og fikk derfor aldri en offisiell opptreden for det russiske laget.

Botheim ble etter rapporten solgt til Krasnodar for 80 millioner kroner med 20 millioner ekstra i prestasjonsbaserte klausuler. Da hadde han vært svært delaktig i å skyte Bodø/Glimt til seriegull forrige sesong. Dessuten var han viktig for klubben suksess i conferenceligaen.

