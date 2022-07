Gomez forlenger med Liverpool

25-åringen kom til Merseyside-laget allerede i 2015 og har spilt 142 kamper for de rødkledde.

– Det er et utrolig sted å være. I mine øyne er klubben for øyeblikket blant de beste, om ikke den beste, i verden. Da jeg fikk muligheten til å forlenge oppholdet mitt her, var det en enkel beslutning å ta, sier Gomez til klubbens nettside.

De siste årene har midtstopperen slitt med skader. Han spilte kun 21 kamper sist sesong, hvor åtte av dem var i Premier League.

Gomez har vunnet det som er å vinne med Liverpool. Klubben gikk hele veien i Champions League i 2020 og Premier League året etter.

Proffdebuten fikk Gomez i Charlton i 2014. Der spilte han 24 kamper før overgangen til Liverpool.

