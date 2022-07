EM-kvinnene klare til å presse Nord-Irland i kne

– Jeg husker at jeg presset keeper og scoret, og at hun havnet oppå meg. De har jo et mål om å spille, og det er ikke alltid de lykkes med det. Vi har et mål om å være ekstremt aggressive og få fram de feilene. Samtidig er dette et sluttspill, og vi vet aldri hva slags taktikk de velger. Plutselig gjør de noe helt annet, men det må vi klare å håndtere, sier Guro Reiten til NTB.

De to første målene i 6-0-seieren på bortebane i kvalifiseringen kom da keeper Jacqueline Burns ble presset og ikke greide å håndtere tilbakespill. Nord-Irlands landslagssjef Kenny Shiels ble på onsdagens pressekonferanse spurt om laget ikke vil være litt pragmatisk i møte med en sterk motstander og heller klarere langt.

– Nei. Vi spiller som vi gjør. Det har brakt oss hit. Å være redd for å mislykkes er å mislykkes, og vi kan ikke være redde for andre lag. Vi kan ikke rote med vår måte å spille, svarte han.

Skeptisk

Nordirene har i EM-oppkjøringen snakket mye om at de er blitt et mye mer spillende lag og at de spiller seg ut heller enn å klarere langt.

Julie Blakstad er også skeptisk til om det blir slik.

– På en måte vil jeg tro at de prøver på det de har gjort den siste tiden, men i et EM er hver kamp veldig viktig, og lag gjør taktiske vurderinger inn mot hver kamp. Ettersom de har møtt oss før, kan det hende de gjør noen vurderinger ut fra det. Vi må være forberedt på alt, sier hun til NTB.

Skjerpet

De norske er enige om at de må være skjerpet.

– Første kamp i sluttspill er alltid den tøffeste. Det er litt nerver og høye skuldre i begge lag, og det gjelder å være på fra start. Det er lenge siden vi har spilt mot Nord-Irland, og de har et annet lag nå. Det blir tøft, sier Maria Thorisdottir til NTB.

– Vi har hatt fokus på Nord-Irland de siste dagene, så vi vet jo hva som blir vår «game plan». Så må vi finne ut av hvordan vi løser det ute på banen. De kommer nok med litt dødballer og kontringsstyrke som vi er nødt til å være oppmerksomme på. Vi vet hva vi skal gjøre, sier Reiten.

