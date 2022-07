RBK anker Henriksens karantene

Søndag fikk Vikings Zlatko Tripic rødt kort på overtid etter å ha meid ned Victor Jensen på stygt vis i et forsøk på å stoppe en RBK-kontring.

Taklingen vakte sterke reaksjoner i Rosenborg-leiren. Henriksen svarte med å dytte til Tripic og ble selv utvist for ikke å ha kontroll på eget temperament.

Tirsdag kom dommen fra Norges Fotballforbund om at Tripic må sone to kamper, mens Henriksen må stå over en RBK-kamp. På Twitter opplyser trønderklubben at en anke er sendt inn.

Neste Rosenborg-kamp er hjemme mot Jerv førstkommende søndag, mens Viking mangler Tripic i møte med serieleder Lillestrøm samme dag.

