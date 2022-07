Perfekt timing for Jøsendal da skaden ble leget

21-åringen fra Odda var en overraskelse da Martin Sjögren offentliggjorde EM-troppen. Hun debuterte som innbytter i nest siste oppkjøringskamp mot New Zealand og spilte fra start i generalprøven mot Danmark. Mye tyder på at hun får spilletid også i sluttspillet, men om EM hadde vært avviklet til oppsatt tid i fjor sommer ville hun ikke vært aktuell.

– Jeg har hatt en skade som det tok lang tid å bli kvitt. Det var vanskelig å finne ut akkurat hva som var galt, og hva som skulle til for å bli bedre, men nå er det funnet en løsning, og jeg har ikke kjent noe til det siden januar, sier Rosenborg-spilleren til NTB.

Det var lysken som ga henne problemer i lang tid.

– Det var forskjellige ting som fikset det. Jeg fant ut av ting som gjorde det bedre, og så har jeg hatt skikkelig bra belastningsstyring og god hjelp av forskjellige fysioer.

[ BBC-ekspert spår norsk EM-suksess: – Hegerberg kan ta dem hele veien ]

Overrasket

Akkurat en måned før EM leste Sjögren navnet hennes da han offentliggjorde troppen.

– Det er et mål jeg har hatt, men det var overraskende også for meg, i og med at jeg ikke var med i den forrige landslagstroppen og fordi jeg hadde slitt med skaden. Det var skikkelig bra timing da skaden slapp. For min del var det veldig positivt at EM ble utsatt et år, sier hun.

Hun føler seg veldig godt mottatt i landslagsgruppa.

– Det er en skikkelig fin gjeng, og det er kjempekjekt å kunne være med her. Jeg føler meg skikkelig privilegert, og dette er en gjeng jeg har lyst til å være en del av også i framtiden. Jeg skal jobbe hardt for det, sier hun.

[ EM-kvinnene med skadefri tropp og ny treningsbane ]

Lettere

At hun fikk en snau halvtime mot New Zealand (2-0) og en drøy time mot Danmark (2-1) og slapp å komme til EM som potensiell debutant satte hun også pris på.

– Det var utrolig kjekt, en kjempefin erfaring å ta med seg inn i et mesterskap. Det gjør det også litt lettere for meg om jeg eventuelt får spilletid i EM.

Jøsendal regnes først og fremst som dekning for Julie Blakstad på venstreback, men har også kvaliteter som kan gjøre henne til en potensiell joker.

[ Blakstad har ventet lenge nok på EM-moroa ]