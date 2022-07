Caroline Graham Hansen lider med Putellas

– Jeg fikk høre i går at hun var skadet. Jeg tok kontakt med henne og fikk vite at det er alvorlig. Korsbånd er en tøff skade, og det er ikke noen god følelse. Det er trist for meg, for henne og for hele EM at hun ikke får lov å være med og bidra til at det blir en fantastisk turnering, sa hun etter Norges trening onsdag.

– Hun skulle vært med å lyse opp denne turneringen, men nå får hun ikke det.

Alexia vant i fjor Ballon d’Or og både Fifa- og Uefa-kåringen av årets kvinnelige spiller. Hun er den første som har vunnet alle tre i samme år.

Graham Hansen tror ikke at det tøffe kampprogrammet Alexia har hatt gjennom flere sesonger er årsak til skaden.

– Hun har egentlig aldri vært skadet før. Nå skal jeg være en god venn og en støttespiller fram til hun er klar igjen, og så håper jeg at hun fortsetter å spille flest kamper når hun er frisk igjen.

[ Ballon d’Or-vinner mister EM – røk korsbåndet ]

Herjet

Selv innleder hun EM med kamp mot Nord-Irland i Southampton torsdag. Det er et lag hun har herjet med tidligere. I EM-kvalifiseringen noterte hun fem mål og en assist i de to 6-0-seirene, og i forrige VM-kvalifisering scoret hun tre mål på de to seierskampene mot nordirene.

– Det er alltid gøy å spille mot lag man har gjort det bra mot tidligere, men vi skal huske at dette er et sluttspill. Det er Nord-Irlands første, og de vil være supergira på å gjøre en god prestasjon. Vi må være fullt skjerpet, sier hun.

Kampen blir hennes første siden mesterligafinalen i slutten av mai, da Barcelona tapte for Lyon.

– Den kampen er jeg ferdig med. Jeg trente for meg selv før jeg sluttet med til EM-oppkjøringen, og siden har det handlet om å spille seg tilbake i form og finne overskudd. Vi har gjort noen gode kamper i oppkjøringen, sier Graham Hansen.

Hun har ingen innvending mot at lagledelsen sa fra seg retten til å trene på stadion i Southampton. Siste økt, som delvis var stengt for utenforstående, ble unnagjort på Brightons treningsanlegg nær Norges EM-base.

– Det er deilig å trene her. Vi fikk ro til å gjøre det vi hadde lyst til uten å ha en tidsgrense på en time. Så skal vi til Southampton for å se på matta og få en følelse for stadion. Det er en god blanding, tenker jeg.

[ Hegerberg klar for nytt sluttspill med Norge: – Må finne balanse ]

Hårete mål

Norge går til EM med en uttalt målsetning om å ta medalje.

– Alle vet at det blir tøft å ta medalje, men man må sette seg hårete mål. Hadde vi sagt kvartfinale, så ville vi kanskje siktet for lavt fordi det bare betyr å gå videre fra gruppespillet. Vi velger å angripe. Vi vet det blir tøft, men det er gøy å jobbe mot et sånt mål, sier Graham Hansen.

Hun avviser at det blir lett å ta seg videre fra gruppa der Nord-Irland, England og Østerrike er motstandere.

– Folk hevdet at vi kom i en lett gruppe, men vi tror ikke det. Nord-Irland er her for å kjempe selv om mange sier de er det svakeste laget i EM. Jeg tror ikke det blir enkelt for noen, sier hun.

– Forberedelsene til å møte Nord-Irland blir som til alle andre kamper. Vi gjør det vi trenger for å være klare. I utgangspunktet skal vi være sterkere enn dem, men vi må score målene som skal til for å vinne.

[ EM-kvinnene med skadefri tropp og ny treningsbane ]