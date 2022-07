Barcelona-presidenten om de Jong: – Nå selger vi ikke denne spilleren

– Han er en Barça-spiller, og hvis vi ikke må, kommer vi ikke til å selge ham. Vi ønsker ikke å selge ham. Vi vet at han har et tilbud, men akkurat nå selger vi ikke denne spilleren, sa presidenten under presentasjonen av Frank Kessie.

Etter at Manchester United ansatte Erik ten Hag som sin nye manager, har ryktene florert om at de to nederlenderne skal forenes i Manchester-klubben.

De Jong spilte under ten Hag i Ajax mellom 2017 og 2019, hvor de vant både den nederlandske serien og cupen i 2018/19-sesongen.

I juli 2019 signerte de Jong for Barcelona, der han har vært med og vunnet cupen i 2020/21-sesongen. Han har i alt 138 kamper for katalanerne, scoret 12 mål og bidratt med 17 målgivende pasninger.

De Jong står med 43 kamper for landslaget.

[ Frenkie de Jong nær overgang til Manchester United ]