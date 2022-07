EM-kvinnene med skadefri tropp og ny treningsbane

Troppens to høyrebacker Anja Sønstevold og Tuva Hansen har begge slitt med skader i oppkjøringen, men de var i aksjon for fullt sammen med de 21 andre på Premier League-klubben Brightons flotte treningsanlegg i Lancing vest for byen.

– Alle er klarert, også Celin (Bizet Ildhusøy), som hadde en liten kjenning før kampen mot Danmark. Det er veldig fint å ha alle tilgjengelig. Treningene i går og i dag er faktisk de første under samlingen hvor vi har hatt det, sa Sjögren til NTB.

Egentlig skulle laget trene på Brighton-universitetets anlegg rett ved stadion nordøst for byen.

– Vi hadde problemer med det anlegget, blant annet med vanningssystemet, som er ekstremt viktig for å få gode forhold. Vi var ikke fornøyd med det vi fikk i går, men veldig fornøyd med det vi fikk i dag. Det ble jobbet hardt fra vår side, og Uefa var imøtekommende slik at vi fikk dette anlegget i stedet, sa Sjögren.

Dropper stadiontrening

Meningen er at laget skal trene i Lancing resten av gruppespillet. Det gjelder også onsdag, dagen før åpningskampen mot Nord-Irland i Southampton et stykke lenger vest på den engelske sørkysten. Laget har sagt fra seg muligheten til å trene på kamparenaen St. Mary’s.

– Det er for at vi ikke skal ha tidspress under treningen. Det telles ned fra 60 minutter fra første spiller tråkker ut på gresset, og vi ønsker å eie vår egen tid. Vi kommer ikke til å trene kjempelenge dagen før kamp, men vi vil sørge for at vi ikke havner i en stressende situasjon, noe vi har opplevd tidligere. Vi trener her om ettermiddagen, og så besøker vi stadion i Southampton slik at spillerne kan kjenne litt på inntrykkene der.

Sjögren skal også til pressekonferanse i Uefa-regi kvelden før kamp og tar med seg Sønstevold og lagkaptein Maren Mjelde til den.

God følelse

EM-oppkjøringen ble innledet allerede i slutten av mai, med samling for utenlandsproffene med tidlig avsluttet sesong. 38 dager senere spilles åpningskampen mot Nord-Irland, men spillerne har fått fri innimellom, og først 20. juni var det oppmøte for utenlandsproffene med sen sesongslutt og de hjemlige spillerne.

– Jeg synes det har vært en meget bra oppkjøring. Det har vært tilnærmet optimalt, sier Guro Reiten til NTB. Hun er blant dem som var med allerede 30. mai.

Sjögren er også tilfreds med forberedelsene.

– Vi hadde et godt opplegg i Oslo, og vi spilte en god kamp i Danmark. Det har vært progresjon spillemessig, og gruppen føles veldig trygg og harmonisk, selv om vi merker at alle begynner å lengte etter å komme i gang. Det er en god følelse, sier han til NTB.

– Jeg er fornøyd med det vi har gjort hittil. Vi vet aldri på forhånd hvordan det går i kampene, men vi er iallfall forberedt på å starte mesterskapet på en god måte.

