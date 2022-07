Christophe Galtier ny PSG-trener

Den franske hovedstadsklubben bekreftet at Galtier er dens nye manager på en pressekonferanse tirsdag. Det skjer kort tid etter at det ble klart at argentinske Pochettino forlot managerstolen.

I 2020/21-sesongen ledet franskmannen Galtier Lille til deres første seriemesterskap på ti år, men valgte noe overraskende å gi seg som trener to dager etter at tittelen var sikret.

Sist sesong var Galtier hovedtrener for franske Nice, og 55-åringen ledet laget til en femteplass i serien. I cupen tok han laget til finalen, der de måtte se seg slått av Nantes.

Nå går han løs på sin foreløpig fjerde jobb som klubbtrener, for et PSG som er på jakt etter sitt første mesterligatrofé kommende sesong. I den franske hovedstaden venter en spillertropp bestående av blant andre Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos og Marco Verratti.

Under Pochettino vant PSG ligaen med hele 15 poeng ned til Marseille på 2.-plass, men exiten i åttedelsfinalen i mesterligaen mot Real Madrid førte til slutt til at PSG ønsket å erstatte argentineren.

