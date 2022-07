Berget med målgivende da Malmö startet CL-jakten

Nordmannen la inn en perfekt ball på svenskenes 2-1-scoring. Ola Toivonen stanget innlegget bak en sjanseløs keeper.

Målet kom mot slutten av første omgang og få minutter etter at Vikingur hadde rystet MFF med en overraskende utligning. Kristall Máni Ingason satte pent inn 1-1, men ble rett etter utvist for to gule kort.

Dommeren slo ned på at han tirret Malmö-fansen ved å ta fingeren foran munnen og hysje på dem.

Utgangspunktet ble ikke så bra som Berget og co. håpet på. Sebastian Nanasi økte til 3-1 i sluttminuttene, men på overtid skjøt Helgi Gudjonsson inn en islandsk redusering.

Den tidligere Premier League-profilen Martin Olsson ga Malmö ledelsen tidlig i første omgang. Returkampen spilles på Island neste uke.

Tre runder til venter Malmö om de går videre og har tenkt å kopiere fjorårets europabragd. Den gang tok laget seg til Champions Leagues lukrative gruppespill.

