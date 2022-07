Norge kjørte over nordirene både i Belfast og Stavanger og vant med tennissifre på vei mot suveren gruppeseier. Nord-Irland kvalifiserte seg likevel til sitt første sluttspill ved å knipe 2.-plassen foran Wales og slå Ukraina i toeromspillet.

Det ville vært forståelig om de norske løftet blikket og så mot kampene mot England og Østerrike, som er de reelle rivalene i kampen om kvartfinaleplass. Men nei.

– Nord-Irland har tatt store steg den siste tiden. De har fått bedre støtte fra forbundet sitt, og spillerne trener fast sammen. Det er åpningskamp i EM, og vi tar ikke lett på det, sa Maren Mjelde til NTB under EM-oppkjøringsleiren i Oslo.

– Det finnes ikke lette motstandere lenger, og spesielt ikke i et EM-sluttspill, der det er bare gode lag. I forrige VM var sju av de åtte kvartfinalistene fra Europa. Jeg tror alle er innforstått med at hver kamp i vår gruppe kommer til å være tøff, sa Guro Reiten.

Langt bak

Når det er sagt, er det ikke til å komme fra at det er EMs dårligst rangerte nasjon som venter det norske laget i Southampton. Nord-Irland er nummer 47 på Fifa-rankingen, 17 plasser bak Portugal som har sluttspillets nest dårligste ranking.

Norges VM-kvalifiseringsrival Belgia (som ble slått 4-0 på Ullevaal i fjor høst) har møtt alle Norges grupperivaler under EM-oppkjøringen den siste måneden. Det ble 0-3-tap for England og 0-1-tap for Østerrike, men 4-1-seier over Nord-Irland.

Caroline Graham Hansen noterte til sammen fem mål og en assist i de to 6-0-seirene mot Nord-Irland i 2019, mens Reiten bidro med to mål og tre assist.

– Vi hadde to gode opplevelser mot dem, men det begynner å bli en stund siden. Det har hendt ganske mye med det nordirske laget siden da. Vi har respekt for våre motstandere, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

Tung tid

Mens Norge kommer til EM med fem strake seirer bak seg, fire av dem mot lag betydelig høyere rangert enn Nord-Irland, har britene tapt sine fire siste kamper med sammenlagt 2-13.

De har også hatt utenomsportslige utfordringer i oppkjøringen. Landslagssjef Kenny Shiels høstet storm da han etter 0-5-tapet mot England i VM-kvalifisering i april forklarte noen av baklengsmålene med at kvinner er mer følsomme enn menn og lettere lar seg prege av motgang.

Han måtte beklage den uttalelsen. Det ble gnisninger igjen da Southampton-spiller Ciara Watling sist uke hevdet at beskjeden om at hun var vraket i EM-troppen ble formidlet via sosiale medier. Shiels bedyret i en uttalelse på forbundets nettsted at de som ble vraket fra bruttotroppen hadde fått beskjed ansikt til ansikt.

Tung satsing

Samtidig har Mjelde rett i at Nord-Irlands fotballforbund har tatt grep for å forberede laget på det som venter i EM. 22 hjemlige spillere har de siste sju månedene spilt fotball på heltid i regi av forbundet og trent sammen. 15 av dem fikk plass i EM-troppen, resten er utenlandsproffer.

Nordirene kan også regne med solid tribunestøtte. De spiller alle sine tre kamper i Southampton, og tross vrakingen av Watling har de en Southampton-spiller i troppen i Laura Rafferty.

– I EM kommer alle til å være veldig godt forberedt, og man må være på topp i hver kamp. Vi kommer til å ta en kamp av gangen. Det er ingen fare for at vi undervurderer dem, sier Ingrid Syrstad Engen til NTB.

De norske akter ikke å forsøke å løpe fra favorittrollen i torsdagens kamp.

– Når vi ser på forutsetningene så er dette så klart en kamp vi gjerne vil vinne. Hvis vi kommer opp på nivået jeg vet vi har så har vi en god sjanse, sier Sjögren.

– Jeg synes det bare er bra at lag som Nord-Irland tar steg og byr på tøffere motstand. Så blir det opp til oss å vise at vi fortsatt er litt bedre, sier Reiten.

