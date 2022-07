Den britiske avisen får opplysningene bekreftet av Scotland Yard. Spillerens navn blir ikke oppgitt av rettslige årsaker, men det framkommer at han er internasjonalt anerkjent.

Premier League-spilleren sitter i varetekt og avhøres om et angrep som skal ha skjedd forrige måned. Det er en kvinne i 20-årene som har anmeldt saken til politiet.

The Telegraph har kontaktet klubben spilleren tilhører for en kommentar. Den er klar over situasjonen, men vil ikke uttale seg.

