Ståplasser kan bli innført i hele Premier League

Britiske myndigheter gir grønt lys etter at det tidligere i år ble gjennomført et prøveprosjekt. Testingen ble ansett som vellykket.

Nå kan alle klubbene i Premier League og mesterskapsserien (nivå to) søke om å få ta i bruk såkalte trygge ståplasser.

– Vi er klare til å tillate ståseksjoner igjen, men det vil kun skje der klubber oppfyller strenge sikkerhetskrav, sier Storbritannias kulturminister Nadine Dorries.

Wembley vil kunne tilby et begrenset område for ståplasser for klubbfans senere i sesongen. Semifinalene og finalen i FA-cupen samt ligacupfinalen holdes alltid på nasjonalarenaen i London.

Engelsk fotball innførte et sittepåbud i de to øverste divisjonene foran 1994/95-sesongen. Det kom på plass i kjølvannet av Hillsborough-tragedien i 1989. Da førte trengsel på arenaen til at 97 mennesker mistet livet.

