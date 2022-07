Ronaldo møtte ikke opp på trening grunnet familiære årsaker

Sist uke skrev flere medier at Ronaldo ønsker seg vekk fra klubben etter en svak sesong der de ikke kvalifiserte seg for mesterligaen kommende sesong.

Nå har han fått utsatt forberedelsene grunnet familiære årsaker, skriver Manchester Evening News. Det er ikke kjent hva som er den spesifikke grunnen.

Den portugisiske superstjernen returnerte til United så sent som i fjor etter å ha spilt for Real Madrid og Juventus de siste tolv årene.

Ronaldo noterte seg for 23 mål på sine 38 kamper for Manchester United forrige sesong, men laget greide ikke å sikre mesterligaspill da de endte på 6.-plass i Premier League.

Den anerkjente overgangsjournalisten Fabrizio Romano skriver på Twitter at Manchester United er klar over at Ronaldo ønsker seg bort, men at klubben tviholder på at han ikke er til salgs.

Ronaldos kontrakt med Manchester United strekker seg ut juni 2023.

